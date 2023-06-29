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الماريغوانا ثم اللغة الإنجليزية فزواج الجنس الواحد.. زاخاروفا تعلق على قرارات زيلينسكي

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الماريغوانا ثم اللغة الإنجليزية فزواج الجنس الواحد.. زاخاروفا تعلق على قرارات زيلينسكي
Globallookpress Pavel Kashaev
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قرارات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة بشأن اعتماد اللغة الإنجليزية في أوكرانيا.

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:

اقترح زيلينسكي أن يقوم البرلمان الأوكراني بتعزيز وضع اللغة الإنجليزية بشكل رسمي كواحدة من لغات التواصل الدولي في البلاد.

حدث ذلك فورا بعد تقديمه اقتراحا خاصا بتقنين الماريغوانا.

أمر منطقي بالطبع، فلا يمكنك استصدار مثل هذا القرار دون سيجارة.

يبدو أنه ترك تسجيل تقنين الزيجات من نفس الجنس من باب حلوى ما بعد الأكل، في وقت ما قبل أعياد الميلاد.

المصدر: تليغرام

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