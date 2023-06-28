زيلينسكي يدعو لتقنين الماريغوانا "حتى لا يضطر مواطنونا إلى تحمل الألم"

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تقنين العقاقير القائمة على الماريغوانا، وقال إنه يتعين إنتاج هذه الأدوية في البلاد.

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جاء ذلك في حديث زيلينسكي لقناة "رادا" التلفزيونية، حيث تابع: "يجب تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وكافة الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غرابة ذلك بالنسبة لنا في أوكرانيا، حتى لا يضطر مواطنونا إلى تحمل الألم. ويتعين علينا أخيرا تقنين الأدوية التي تحتوي على القنب". وأضاف زيلينسكي أنه من الضروري إجراء بحث علمي مناسب، وأن يكون الإنتاج نفسه موجودا في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد بدأ مشروع تقنين الماريغوانا الطبية منذ عام 2020، عندما كان مرشحا للرئاسة، وفي وقت لاحق تم تسجيل مشروع القانون في البرلمان الأوكراني يوليو 2021، فيما فشل النواب في التصويت على مشروع القانون. بعد ذلك، وفي يونيو 2022، قرر مجلس الوزراء السماح باستخدام الماريغوانا للأغراض الطبية والعلمية.

المصدر: نوفوستي