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مذيع أمريكي: لماذا يجب علينا في الواقع أن نكون في حالة حرب مع روسيا؟

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مذيع أمريكي: لماذا يجب علينا في الواقع أن نكون في حالة حرب مع روسيا؟
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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تساءل المذيع الأمريكي المعروف تاكر كارلسون عن السبب في حالة الحرب مع روسيا، وعن الأسباب المنطقية التي يمكن أن تبرر ذلك.

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جاء ذلك في برنامج "تاكر على تويتر" الذي يقدمه، حيث تابع: "لماذا يجب علينا في الواقع أن نكون في حالة حرب مع روسيا؟ هل هناك أي أسباب معقولة للقيام بذلك؟ حتى يموت الكثير من الشباب، وتضيع مئات المليارات من الدولارات من الخزانة الأمريكية.

أيحدث ذلك من أجل أن تتمكن عائلة بايدن من حل جميع مشكلاتهم المالية؟ أم أن الصراع ضد روسيا والدعم غير المشروط لأوكرانيا هو معركة من أجل الديمقراطية؟

لكن، أي نوع من الديمقراطية تلك التي نحارب من أجلها؟ لقد ألغى زيلينسكي الانتخابات، وتم إلغاء الديمقراطية في أوكرانيا، وهو ما لم يفعله بوتين.

المصدر: تويتر

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