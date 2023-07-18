واشنطن: طائرة روسية أوقعت طائرة أمريكية في مطب فوق سوريا

أفادت "أسوشيتد برس"بأن مقاتلة روسية "اضطرت طائرة مراقبة أمريكية للدخول في منطقة مطبات جوية، بعد أن حلقت بقربها فوق السماء السورية".

جاء ذلك نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حيث تابعت المصادر بأن ذلك يعد "مستوى جديدا من السلوك غير الآمن الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث أو وفاة".

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وكانت الوكالة قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارات لمواجهة النشاط المتزايد المزعوم للقوات الجوية الروسية في المجال الجوي السوري. وبحسبها، فإن تصرفات الطيران الروسي تسببت فيما قالت إنه "صعوبة في ضرب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية"، حيث يزعم أن نشاط القوات الجوية الروسية نتج عن "زيادة التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران والحكومة السورية لمحاولة إجبار الولايات المتحدة على مغادرة سوريا".

وكان نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا العميد البحري أوليغ غورينوف قد قال في وقت سابق إن مقاتلات التحالف الدولي المناهض للإرهاب الموالي للولايات المتحدة الأمريكية اخترقت الأجواء السورية 5 مرات خلال اليوم الماضي في منطقة التنف حيث تعمل الطرق الجوية الدولية، فيما يخلق، وفقا له، ظروفا خطيرة لحوادث الطيران التي تشمل الطائرات المدنية.

وقد تم تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب منذ 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيرة تابعة للتحالف، لم يتم الاتفاق عليها مع الجانب الروسي.

المصدر: تاس