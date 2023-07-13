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سيناتورة أمريكية: أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية الـ51 وليست عضوا في "الناتو"

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سيناتورة أمريكية: أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية الـ51 وليست عضوا في
Globallookpress Rod Lamkey - CNP
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نددت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، خلال كلمة ألقتها في الكونغرس، بتمويل أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ليست عضوا في حلف "الناتو"

وقالت غرين: "أريد أن أذكر الكونغرس مرة أخرى أن أوكرانيا ليست الولاية 51 في الولايات المتحدة ولا حليفتنا في "الناتو"".

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وشددت على أن المواطنين الأمريكيين يعملون بجد كل يوم ليس لحماية حدود الدول الأخرى، لكنهم يريدون حماية حدودهم.

وأدانت تمويل الحروب الخارجية "اللا نهائية" على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية.

وأضافت: "تبني قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي يجب ألا يشمل تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها بينما يرقد المحاربون القدامى مشردين في شوارعنا".

المصدر: نوفوستي

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