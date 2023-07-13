سيناتورة أمريكية: أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية الـ51 وليست عضوا في "الناتو"

نددت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، خلال كلمة ألقتها في الكونغرس، بتمويل أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ليست عضوا في حلف "الناتو"

وقالت غرين: "أريد أن أذكر الكونغرس مرة أخرى أن أوكرانيا ليست الولاية 51 في الولايات المتحدة ولا حليفتنا في "الناتو"".

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وشددت على أن المواطنين الأمريكيين يعملون بجد كل يوم ليس لحماية حدود الدول الأخرى، لكنهم يريدون حماية حدودهم.

وأدانت تمويل الحروب الخارجية "اللا نهائية" على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية.

وأضافت: "تبني قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي يجب ألا يشمل تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها بينما يرقد المحاربون القدامى مشردين في شوارعنا".

المصدر: نوفوستي