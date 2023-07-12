قوات كييف تفر تاركة جنودها بعد تدمير رتل من عربات الناتو (فيديو)

ظهر جنود من قوات كييف وهم يفرون بصورة مضحكة تاركين خلفهم معدات الناتو ورفيقهم، في استمرار لـ"مفرمة اللحم" التي تزج فيها كييف جنودها ومرتزقتها على جبهة فريمفسكي بمقاطعة زابوروجيه.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في بلدة نوفوداروفكا كيف دمرت القوات الروسية "الفرقة 127" مدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يبدو في التسجيل أن أفراد المجموعة ممن بقوا على قيد الحياة، غيّروا رأيهم بشأن مواصلة القتال، وأيضا بخصوص مخلفاتهم التي تركوها مدمرة ومحترقة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي صورته الطائرات المسيّرة رتل من عربات الناتو التي تستخدمها القوات الأوكرانية مع العربات الأمريكية من طراز "إنترناشيونال ماكس برو".

كما ظهر في الفيديو أحد جنود قوات كييف، تخلف عن الصعود إلى العربة المدرعة، ليتخلى عنه رفاقه محاولين إنقاذ أنفسهم بأسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت بداية يونيو الماضي، أن القوات الأوكرانية تواصل شن هجماتها على بلدة فريمفسكي في محور جنوب دونيتسك.

المصدر: RT + وزارة الدفاع الروسية