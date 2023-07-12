زاخاروفا تعلق على صورة زيلينسكي منسيّا يعضّ شفتيه في قمة الناتو

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الصورة المتداولة لفلاديمير زيلينسكي في قمة الناتو واقفا يعضّ شفتيه، فيما انصرف عنه حلفاؤه يتبادلون الأحاديث والمجاملات وحتى القبلات.

وقالت زاخاروفا في منشور أرفقته بالصورة المتداولة: "في هذه الصورة كل شيء يبدو جميلا حقا.. من نظرة زيلينسكي إلى ماكرون إلى صورة زوجة رئيس الوزراء السويدي بيرغيتا آد، التي انتخبوها قسّا لوثريا.. حفل حاشد لقيم الغرب".

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ولخصت صورة واحدة متداولة ما تمخض عن قمة "الناتو" أمس الثلاثاء، حيث ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وحيدا قبيل التقاط صورة جماعية لزعماء دول الحلف وزوجاتهم.

وتظهر إحدى الصور المتداولة الرئيس الأوكراني وهو يقف وحيدا ممتعضا في الصورة الجماعية، بينما انشغل الموجودون بالأحاديث الجانبية، في تجاهل واضح لزيلنسكي الذي يلهث لانضمام بلاده إلى حلف "الناتو".

وأثارت خيبة الأمل التي حملها بيان القمة الختامي لزيلنسكي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الساخرة عليه وأشار نشطاء إلى أنه سيلقى مصير بعض الزعماء الذين دعمتهم واشنطن في البداية وتركتهم لاحقا ليواجهوا نهاية غير متوقعة.

المصدر: RT