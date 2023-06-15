لقطات مصورة تظهر عمل طواقم راجمات الصواريخ الروسية "تورنادو" على الجبهة

عرضت وزارة الدفاع فيديو لطواقم راجمات الصواريخ "تورنادو – غ" أثناء عملها في المنطقة العسكرية الغربية، لتدمير أهداف ومواقع القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة: "القذائف شديدة الانفجار لأنظمة الصواريخ مجهزة بفتيل خاص، وبالتالي فإنها تصيب مواقع العدو بدقة. وتدمر موجة الصدمة والشظايا التي تتناثر مئات الأمتار من التحصينات المحددة ومراكز القيادة ومراكز الاتصالات ومختلف المستودعات".

ويُظهر الفيديو عملية تحميل القذائف إلى قاذفة المركبة القتالية والقيادة عبر التضاريس الوعرة إلى نقطة إطلاق النار. ويقوم الجندي المسؤول بتجهيز الإحداثيات المطلوبة قبل الإطلاق. وبعد كل العمليات اللازمة، تطلق المنظومة عدة قذائف.

ويقول الجندي المسؤول، إن المركبة القتالية لم تخذله أبدا في المعركة. وأكد أن "تورنادو – غ" تعمل بشكل مثالي في أي وقت من اليوم.

وفقًا لتعليمات وزارة الدفاع، يدعم أفراد المدفعية في القوات المسلحة الروسية العمليات الهجومية لوحدات البنادق والدبابات الآلية ويوجهون يوميا ضربات صاروخية مكثفة على المواقع وأهداف البنية التحتية العسكرية والمعدات القتالية للقوات الأوكرانية.

وفي العديد من الاتجاهات في الجبهة تقوم أطقم الاستطلاع والطائرات المسيّرة، بتحديد مراكز قيادة للعدو ومراكز اتصالات ومستودعات الذخائر، وبعد ذلك ترسل الإحداثيات إلى رجال المدفعية الذين يقومون باستهدافها.

المصدر: نوفوستي