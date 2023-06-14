مسيّرة "لانسيت" الروسية تدمر منظومة الحرب الإلكترونية الأوكرانية "بوكوفيل" (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة استهداف قذيفة روسية مسيّرة من طراز "لانسيت"، منظومة الحرب الإلكترونية الأوكرانية "بوكوفيل" في منطقة سومي.

ويظهر في الفيديو منظومة "بوكوفيل" الأوكرانية المضادة للمسيّرات حيث كانت تتحصن بين الأشجار،قبل أن تنقض عليها مسيّرة "لانسيت" الروسية، لتحولها إلى أجزاء محترقة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية وضعت منظومة "بوكوفيل" على وجه التحديد كنظام لمواجهة وإسقاط المسيّرات، ولكن في هذه الحالة، حدث كل شيء عكس ذلك تماما.

وفي وقت سابق، تناقلت مواقع الانترنت لقطات تظهر ضربة بقذيفة روسية مسيّرة من طراز "لانسيت"، تستهدف رادار مراقبة أوكرانيا من طراز P-18 في منطقة سومي.

المصدر: RT