شركة إسرائيلية تطور نظاما لاعتراض صواريخ فرط الصوتية (فيديو)

أعلنت شركة "رفائيل" الإسرائيلية عن تطوير نظام لاعتراض صواريخ فرط الصوتية، مشيرة إلى أنها ستقدم نتائج أعمالها قريبا.

ونقلت صحيفة Calcalist الإسرائيلية عن إدارة الشركة قولها، إن الأعمال على المشروع تحت مسمى "سكاي سونيك" تستمر منذ عدة سنوات، وإنها في مرحلة متقدمة.

وامتنع ممثلو شركة "رفائيل" تحديد مواعيد إتمام المشروع.

وقال مدير الشركة يوفال شتاينتس إن النظام مبني على تقنية فريدة من نوعها، لا مثيل لها في العالم.

وتخطط الشركة لعرض ما تم إنجازه حتى الآن الأسبوع المقبل في معرض "لوبورجيه" للطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "رفائيل" هي التي طورت نظامي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود".

ويأتي إعلانها بعد أيام من كشف السلطات الإيرانية عن صاروخ باليستي جديد من نوع "فتاح"، قالت إيران إنه فرط صوتي.

المصدر: وكالات