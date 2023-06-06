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إيران تعرض صاروخها الفرط صوتي "فتاح"

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أزاح الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء الستار عن الصاروخ فرط الصوتي "فتاح" القادر على التحليق بسرعة تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت، وذلك بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن صاروخ "فتاح" يصل مداه إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 "ماخ" وهو قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية للعدو.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن هذا الصاروخ يتميز بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وقادر على الوصول إلى سرعة عالية، والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه.

المصدر: وكالات

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