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مصدر: ابتكار طريقة جديدة للتعبئة في أوكرانيا

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مصدر: ابتكار طريقة جديدة للتعبئة في أوكرانيا
Sputnik
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تقوم السلطات الأوكرانية خلال توزيع المساعدات الإنسانية بحملات مداهمة في الجزء الذي تسيطر عليه من مقاطعة خيرسون وتسحب كل الرجال الواقفين في الطوابير لتعبئتهم في الجيش.

أعلن ذلك مصدر مطلع في مؤسسات القوة الروسية العاملة في المنطقة، وقال: "ابتكرت السلطات الأوكرانية طريقة جديدة لتعبئة المواطنين – تجميع الرجال الواقفين في طوابير توزيع المساعدات الإنسانية ونقلهم إلى مراكز التعبئة" .

 

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ووفقا للمصدر، منذ يونيو، تلقت جميع مراكز التجنيد الأوكرانية أمرا شفهيا "على طول الضفة اليمنى بأكملها لنهر دنيبر، يجب تجميع كل الرجال الذين جاءوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية وسحبهم من طوابير الانتظار وإرسالهم إلى الجبهة".

في وقت سابق، قال ناشط في الحركة السرية الموالية لروسيا من مقاطعة نيكولايف المجاورة لمقاطعة خيرسون، إن السلطات تقوم بالتقاط جميع الرجال من الشوارع بشكل عشوائي وترسلهم إلى نقاط تعبئة القوات المسلحة الأوكرانية.

مصدر: ابتكار طريقة جديدة للتعبئة في أوكرانيا

اعتبارا من 24 فبراير 2022، تم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم بشأن التعبئة العامة. ووفقا له يحظر مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما من أوكرانيا خلال فترة سريان الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي

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