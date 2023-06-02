صحفي أمريكي: واشنطن تزود كييف بأسلحة فاسدة والأوكرانيون لا يجرؤون على الاستفسار

قال المعلق الأمريكي برادلي ديفلين، إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بأسلحة غير صالحة للعمل، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى مقتل جنود أوكرانيين.

وأضاف في مقالة لصحيفة The American Conservative: "لا يعرف الأوكرانيون هل الأسلحة القادمة إليهم من الغرب، صالحة للاستخدام أم عديمة الفائدة، وهم لا يجرؤون على سؤال واشنطن عن ذلك، لأن المساعدات الأمريكية لا تدعم جيشهم فحسب بل الحكومة الأوكرانية بأكملها".

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وأشار الصحفي إلى تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي أكد فيه أن المعدات والأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف غير صالح للاستخدام، بسبب تخزينها في ظروف مروعة في القواعد الأمريكية.

وشدد الصحفي على أن الأسلحة الأمريكية الموردة لأوكرانيا، إما ببساطة لا تعمل، أو أنها في حالة يرثى لها لدرجة أنه إذا تم استخدامها، يمكن أن تتسبب بإصابة العسكريين الأوكرانيين أو حتى بمقتلهم.

المصدر: نوفوستي