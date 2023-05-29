الدنمارك تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار يورو

ذكرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، أن بلادها ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا قدرها نحو 2.4 مليار يورو، عبر صندوق يهدف خصوصا إلى الحصول على معدات عسكرية.

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع تلفزيون "أر دي" العام: "الأزمة الأوكرانية في مرحلة دقيقة للغاية مع وجود وضع خطير، وبالتالي كييف بحاجة لكل دعم ممكن".

وأضافت: "يحتاج الأوكرانيون الآن إلى أسلحتنا ودعمنا، لذا فالأمر ملح".

كما أعلنت حكومة الدنمارك في مارس الماضي، أنها ستنشىء صندوقا بقيمة 7 مليارات كرونة أي قرابة 950 مليون يورو، لمساعدة أوكرانيا هذا العام، وذلك بعد اتفاق في هذا الشأن بين جميع أحزاب البرلمان تقريبا في عام 2023.

وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، من أنها تتورط أكثر فأكثر في النزاع، وأكد أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف، لا يمكنه بتاتا تغيير الوضع بشكل أساسي في ساحات القتال.

كما أعلنت موسكو أن أي شحنات تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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المصدر: أ ف ب