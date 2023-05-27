رئيس شركة Georgian Airways يتهم الرئيسة الجورجية بالتقاعس عن تطوير علاقات تبليسي بدول الجوار

اتهم مدير شركة Georgian Airways للطيران، تاماز غاياشفيلي، الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، بالتقاعس عن بناء علاقات جيدة مع دول الجوار، بما في ذلك روسيا.

وقال غاياشفيلي: "اعتقدت أن الرئيسة سالومي ستنتهج سياسة المفاوضات لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، لكن لم تردني أية معلومات بأنها حاولت فعل أي شيء يمكن أن يفيد جورجيا في علاقاتها مع أرمينيا أو أذربيجان أو روسيا".

وأضاف ردا على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت زورابيشفيلي لا تزال شخصا غير مرغوب فيه على متن خطوط شركة Georgian Airways، قال غاياشفيلي: "بناء على خطاب سالومي خلال الاحتفال بعيد الاستقلال أمس الجمعة الـ 26 من مايو، والتي أدانت خلالها السلطات الحاكمة لسياستها الخارجية، أخشى أنها لا تزال شخصية غير مرحب بها ليس على متن خطوطنا وحسب، بل ولجورجيا أيضا".

وأعلن غاياشفيلي في وقت سابق، أن شركة طيران Georgian Airways قررت عدم السماح لرئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي بالصعود على متن طائراتها.

ومن جانبها أعلنت زورابيشفيلي مقاطعة الخطوط الجوية الجورجية، بسبب قرارها بدء رحلات مباشرة إلى موسكو، داعية جميع المواطنين للانضمام إلى المقاطعة ورفض خدمات هذه الشركة.

المصدر: نوفوستي