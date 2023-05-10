المعارضة الجورجية تحتج على إعفاء روسيا الجورجيين من التأشيرة واستئناف الرحلات الجوية

نظمت المعارضة الجورجية اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية في تبليسي، احتجاجا على إعفاء روسيا الجورجيين من التأشيرة واستئناف الرحلات الجوية مع جورجيا.

ووفقا لوسائل الإعلام الجورجية، فقد تجمع عشرات من مؤيدي المعارضة الجورجية أمام مبنى الوزارة احتجاجا على سعي الحكومة لتعزيز العلاقات مع روسيا، منتقدين كل مسؤول أيد مقترح إلغاء روسيا نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تبليسي وموسكو.

وأشارت وسائل الإعلام إلى هتاف المتظاهرين بشعارات مناهضة لروسيا، ما اضطر الشرطة للتأهب خوفا من وقوع أي إشكالات قرب مبنى وزارة الخارجية.

ورفعت روسيا اليوم الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى جورجيا، بمرسوم صدر عن الرئيس فلاديمير بوتين.

واعتبرت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، قرار الرئيس الروسي "استفزازيا"، فيما رحب به وزير الخارجية إيليا دارشياشفيلي.

ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبيا في جورجيا، التي عانت الكثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على خلفية العقوبات الروسية ضد تبليسي في أعقاب عملية "إرغام جورجيا على السلام"، التي انتهت باعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا وحمايتهما، بعد مساعي تبليسي آنذاك للانضمام إلى "الناتو"، واستجلاب قواته إلى الجمهوريتين.

المصدر: تاس