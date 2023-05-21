شركة Georgian Airways تمنع رئيسة جورجيا من الطيران على متن طائراتها

قال تماز جاياشفيلي مدير عام شركة Georgian Airways، إن شركة الطيران هذه قررت عدم السماح لرئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي بالصعود على متن طائراتها.

بهذا الشكل، ردت الخطوط الجوية الجورجية، على المقاطعة التي أعلنتها زورابيشفيلي للشركة في اليوم السابق، بسبب قرار الشركة بدء رحلات جوية مباشرة إلى موسكو.

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وأضاف جاياشفيلي: "السيدة سالومي أعلنت عن مقاطعتها لشركة الطيران الوطنية. ونحن من جانبنا نعلن أن شخصيتها غير مرغوب فيها وحتى تعتذر للشعب الجورجي لن نسمح لها بالصعود على متن طائرتنا".

وانتقد جاياشفيلي تصرفات رئيسة الجمهورية ومواقفها، وشدد على أنها تتسم بالخيانة.

في 10 مايو، ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظام التأشيرات مع جورجيا ورفع الحظر المفروض على تنفيذ شركات الطيران الروسية لرحلات المباشرة إلى جورجيا.

وهبطت أول طائرة من موسكو بعد انقطاع دام أربع سنوات في مطار تبليسي في 19 مايو. في اليوم التالي، حلقت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الجورجية إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي