الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار جورجيا استئناف الرحلات الجوية مع روسيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد يأسف لقرار السلطات الجورجية استئناف الرحلات الجوية مع روسيا، ما يثير مخاوف بشأن المسار الأوروبي لجورجيا.

وأضاف ستانو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد علمنا بالقرارات ذات الصلة، ونأسف لقرار جورجيا باستئناف الرحلات الجوية من وإلى روسيا بعد قرار روسيا الاتحادية، رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية".

وقال إن "الاتحاد الأوروبي وعددا من الشركاء فرضوا عقوبات على روسيا، في قطاع الطيران الروسي، لا نسمح برحلات جوية من وإلى وعبر روسيا، وقرار السلطات الجورجية الأخير يثير مخاوف بشأن مسار جورجيا الأوروبي".

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي نظام التأشيرات مع جورجيا وذلك بداية من 15 مايو الجاري، كما رفع الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية على الرحلات الجوية المباشرة إلى البلاد.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة النقل الروسية أن شركات الطيران الروسية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى جورجيا، حيث تم التخطيط لتسيير 7 رحلات مباشرة من موسكو إلى تبليسي كل أسبوع.

المصدر: نوفوستي