واشنطن: المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا يجب ان تكون مبنية على رؤية كييف

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم مبادرة عدد من الدول الإفريقية للسلام في أوكرانيا، إذا كانت مبنية على الرؤية الأوكرانية للتسوية ومقبولة بالنسبة لكييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "سنؤيد أي مبادرة سلام من الطرف الثالث، سنراها جديرة بالثقة وقابلة للتحقيق وثابتة".

وأضاف أنه "من الضروري أن يؤيدها الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني. ولن يكون أي شيء بشأن أوكرانيا بدون كييف".

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وأكد أن خطة للسلام ستدعمها الولايات المتحدة يجب أن تكون مبنية على أساس مبادئ الأمم المتحدة، وأن "تتضمن الإشارة" إلى بنود التسوية التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا قد أعلن أنه تحدث مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأنهما وافقا على استقبال بعثة زعماء إفريقيين سيقدمون مبادرة للسلام.

المصدر: نوفوستي