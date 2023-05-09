كيم جونغ أون في رسالة لبوتين: واثق من انتصار روسيا في الكفاح من أجل العدالة الدولية

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم النصر أعرب فيها عن ثقته بانتصار روسيا في "النضال المقدس" ضد الإمبريالية وفي سبيل العدل الدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية، هنأ كيم جونغ أون نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا الشمالية "بحرارة" في البرقية رئيس وحكومة روسيا في يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وقال الزعيم الكوري الشمالي: "إنني على ثقة بأن الشعب الروسي الصامد والعادل بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين سيواصل تحقيق النصر على طريق ضمان السيادة والكرامة والاستقرار في المنطقة، وسحق أي تحديات وتهديدات من القوى المعادية. أنتهز هذه الفرصة، ومرة ​​أخرى أبعث بتحياتي الحارة إلى جيش وشعب روسيا ، الذين هبوا بشجاعة إلى الكفاح المقدس من أجل تطبيق العدالة الدولية والدفاع عن السلام العالمي ضد عنف وتعسف الإمبرياليين".

كما أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى البطولات الفذة ونكران الذات من جانب الشعب الروسي، الذي حقق "نصرا عظيما في الحرب العادلة ضد الفاشية".

المصدر: نوفوستي