الاتحاد الأوروبي يشكل لجنة خاصة لاستخدام الأصول الروسية

وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي على إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

صرح بذلك المكتب التمثيلي للسويد التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، حيث قال إن الممثلين الدائمين في اجتماعهم المنعقد في بروكسل اليوم الأربعاء أكدوا على إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

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وكان مكتب التمثيل السويدي لدى الاتحاد الأوروبي قد أعلن عشية الاجتماع أن تلك المجموعة ستدرس موقع الأصول وقيمتها وستجري تحليلا شاملا لإمكانيات ومدى ملاءمة استخدامها، بما في ذلك الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية والسياسية.

وبحسب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي نقلت كلماته البعثة السويدية، فإن على روسيا أن "تدفع مقابل إعادة إعمار أوكرانيا"، وتابع أن هذه المهمة "تثير أسئلة صعبة، حيث يجب أن يتم ذلك وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، فيما لا توجد في الوقت الحالي آلية مباشرة".

ومن المتوقع أن ترأس المجموعة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في السويد، حيث سيصبح المدير العام للمكتب الوطني للتجارة الخارجية أندرس أنليد المشرف المباشر عليها.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أصدروا، أكتوبر الماضي، تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بينما علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بأن مثل هذه القرارات "ستكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد ومعايير القانون الدولي"، ووفقا له، فسوف تبحث موسكو عن "سبل لمحاربة ذلك".

المصدر: نوفوستي