 
مباشر

المفوضية الأوروبية: الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا تتضمن قيودا بـ 11 مليار يورو

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا تتضمن قيودا بـ 11 مليار يورو
Globallookpress Nik OikoKeystone Press Agency
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urbv

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن حزمة العقوبات الجديدة "العاشرة" ستشمل قيودا على تصدير المكونات الإلكترونية التي تستخدمها روسيا لأغراض عسكرية.

صرحت فون دير لاين بذلك اليوم الأربعاء في مقر المفوضية الأوروبية خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، حيث تابعت أن هذه القيود التجارية ستكون بقيمة 11 مليار يورو.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد اعتمدنا بالفعل 9 حزم عقوبات، ونحتاج إلى مواصلة الضغط ونقترح حزمة العقوبات العاشرة"، والتي ستشمل، وفقا لها، وعلى وجه الخصوص، قيودا على تصدير المكونات الإلكترونية التي تستخدمها روسيا لتلبية الاحتياجات العسكرية، واقترحت من بين أمور أخرى "فرض قيود على تصدير المكونات الإلكترونية المستخدمة في الأنظمة الروسية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ والمروحيات".

وكانت أورسولا فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق بأن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم تقديمها بحلول 24 فبراير، والتي ستأتي لكي "تسد الفجوات الموجودة في حزم العقوبات السابقة" على حد تعبيرها.

من جانبه صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، تعليقا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، على قناة "روسيا 24"، بأن لدى موسكو أدوات الرد على الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع