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شاهد.. بن طالب يرفض التقاط صورة جماعية مع فريقه لهذا السبب!

الرياضة

شاهد.. بن طالب يرفض التقاط صورة جماعية مع فريقه لهذا السبب!
Legion-Media
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رفض الجزائري نبيل بن طالب التقاط صورة جماعية خلف لافتة لمكافحة رهاب المثلية، قبيل انطلاق لقاء فريقه ليل وضيفه نيس مساء الأحد الماضي، في الجولة 34 الأخيرة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويظهر مقطع فيديو متداول انسحاب بن طالب، حتى لا يظهر برفقة اللاعبين خلف لافتة تروج للشواذ، وانشغل بربط الحذاء.

وأشارت شبكة "RMC Sport" إلى أن اللاعب الجزائري متهم من قبل مجموعة "Rouge Direct"، الداعمة لحقوق المثلية في فرنسا، وشككت في سلوكه قبل انطلاق مباراة ختام الدوري الفرنسي.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن المجموعة ذاتها، وصفت بن طالب بـ"الجبان"، الذي اختبأ خلف رفاقه، رافضا التقاط صورة لحملة دعم غير الأسوياء (ذوي الشذوذ).

المصدر: وسائل إعلام 

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