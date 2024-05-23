شاهد.. بن طالب يرفض التقاط صورة جماعية مع فريقه لهذا السبب!

رفض الجزائري نبيل بن طالب التقاط صورة جماعية خلف لافتة لمكافحة رهاب المثلية، قبيل انطلاق لقاء فريقه ليل وضيفه نيس مساء الأحد الماضي، في الجولة 34 الأخيرة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويظهر مقطع فيديو متداول انسحاب بن طالب، حتى لا يظهر برفقة اللاعبين خلف لافتة تروج للشواذ، وانشغل بربط الحذاء.

Nabil Bentaleb se cache au moment de faire la photo protocolaire de la lutte contre l'homophobie avant le match de Lille contre Nice le 19 mai 2024pic.twitter.com/6N462HUDNz — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) May 22, 2024

وأشارت شبكة "RMC Sport" إلى أن اللاعب الجزائري متهم من قبل مجموعة "Rouge Direct"، الداعمة لحقوق المثلية في فرنسا، وشككت في سلوكه قبل انطلاق مباراة ختام الدوري الفرنسي.

Le collectif Rouge Direct épingle l'attitude de Nabil Bentaleb, absent de la photo devant la banderole de lutte contre l'homophobie puisqu'il faisait son lacethttps://t.co/Ueuo4PsgrQ — RMC Sport (@RMCsport) May 23, 2024

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن المجموعة ذاتها، وصفت بن طالب بـ"الجبان"، الذي اختبأ خلف رفاقه، رافضا التقاط صورة لحملة دعم غير الأسوياء (ذوي الشذوذ).

المصدر: وسائل إعلام