دعا قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إعلان الاستسلام، من أجل إرساء السلام، بعد تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة.

وأعرب المواطنون البريطانيون، عن تقديرهم لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذكرى هزيمة النازية في ستالينغراد، والذي حذر فيه من أن موسكو سترد على تهديدات الغرب، الذي يزود أوكرانيا بمركبات مدرعة ثقيلة، و"لن يتوقف الرد على تدمير هذه المدرعات، ويجب على الجميع فهم ذلك".

وأشارت التعليقات إلى أنه "كان من الممكن تجنب كل هذا إذا لم يشعر الناتو، وهو منظمة مناهضة لروسيا أساسا، بالحاجة إلى التوسع إلى حدود هذه القوة النووية".

وكتب أحد القراء: " يجب على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الاستسلام من أجل أن يأتي السلام".

وقال أحد المستخدمين: "الولايات المتحدة طلبت هذا الصراع.. إنهم لا يدافعون عن حدودهم، لكنهم يحاولون هزيمة روسيا"، وعلق مشارك آخر في المحادثة: "يجب إدانة زيلينسكي بارتكاب جرائم حرب".

وخلصت التعليقات إلى دعوة بايدن، "للتوقف عن مضايقة الدب الروسي".

بعد بدء عملية خاصة لتحرير دونباس من النازيين الأوكرانيين الجدد، زودت الولايات المتحدة وحلفاؤها القوات الأوكرانية، بأسلحة وصلت قيمتها إلى مليارات الدولارات، كما تشمل الشحنات الجديدة من واشنطن وبرلين دبابات "أبرامز وليوبارد".

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد قوات كييف بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على ذخيرة ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي، وقالت وزارة الخارجية أيضا إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتسليح نظام كييف.

المصدر: نوفوستي