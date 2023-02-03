بيسكوف حول إمداد كييف بقذائف بعيدة المدى: من المهم ألا ننسى كلام بوتين في فولغوغراد

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بعد قرار البنتاغون توريد مقذوفات بعيدة المدى، أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى تصريح الرئيس فلاديمير بوتين أمس في فولغوغراد.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى لنظام هيمارس وقذائف بعيدة المدى، وقال البنتاغون، إن الولايات المتحدة تترك لكييف تقدير إمكانية استخدام المقذوفات بعيدة المدى لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.

وقال بيسكوف: "من المهم ألا ننسى تصريح بوتين يوم الأمس في فولغوغراد".

ويوم أمس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وجر الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى حرب جديدة مع روسيا، لا يفهمون أن "الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماما بالنسبة لهم".

وشدد بوتين، على أن روسيا لديها ما ترد به على أولئك الذين يهددونها، ولن يقتصر الرد على المدرعات والدبابات فقط، فقد استوعب الشعب الروسي بأكمله إرث الفائزين بحليب أمهم.

وقال: "لدينا ما نرد به على التهديدات، ولن يقتصر الأمر على المدرعات، يجب أن يفهم الجميع هذا"، لافتا إلى أنه "بالنسبة لأولئك الذين يهددوننا، يبدو أنهم لا يفهمون حقيقة بسيطة، هي أن كامل شعبنا نشأ وتشرّب مع حليب الأم تقاليد شعبنا.. جيل المنتصرين الذين أنشأوا بلادنا بعملهم وعرقهم ودمهم وأهدونا إياها من بعدهم".

المصدر: نوفوستي + RT