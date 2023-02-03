البنتاغون يعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأكثر من ملياري دولار

أعلن البنتاغون يوم الجمعة عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 2.2 مليار دولار.

وأشار البنتاغون إلى أن الحزمة تتكون من مساعدات عاجلة بقيمة 425 مليون دولار تقدم من الاحتياطيات الأمريكية بموجب صلاحيات الرئيس لتخصيص الأرصدة دون موافقة الكونغرس، وكذلك 1.75 مليار دولار لصناعة أسلحة جديدة.

وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة ما يلي:

صواريخ لأنظمة HIMARS

قذائف المدفعية من عيار 155 ملم

قذائف هاون من عيار 120 ملم

190 رشاشة ثقيلة مع معدات خاصة لإسقاط الطائرات المسيرة

181 عربة مدرعة من نوع MRAP

250 من أنظمة Javelin الصاروخية المضادة للدبابات

2000 قذيفة صاروخية مضادة للدروع

ألغام مضادة للمشاة من طراز Claymore

معدات للهدم والتدمير

عتاد ميداني لظروف الطقس البارد

منظومتان للدفاع الجوي من نوع HAWK

أسلحة وذخيرة مضادة للطائرات

معدات لدمج أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والرادارات الغربية الصنع إلى منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية

معدات لصيانة أنظمة الدفاع الجوي المتوفرة لدى أوكرانيا حاليا

مولدات الطاقة لأنظمة الدفاع الجوي

أنظمة للتصدي للطائرات المسيرة

4 رادارات لمتابعة الأجواء

20 نظام رادار للتصدي لقذائف الهاون

قطع الغيار للرادارات المضادة للمدفعية

طائرات Puma المسيرة

صواريخ دقيقة

معدات للاتصال المحمية

مستلزمات طبية

التمويل لأعمال الصيانة والتدريب

وأشار البنتاغون إلى أن الحجم الإجمالي من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وصل بالتالي إلى 29.3 مليار دولار.

المصدر: RT + وكالات