البنتاغون يعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأكثر من ملياري دولار
Legion-Media
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أعلن البنتاغون يوم الجمعة عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 2.2 مليار دولار.
وأشار البنتاغون إلى أن الحزمة تتكون من مساعدات عاجلة بقيمة 425 مليون دولار تقدم من الاحتياطيات الأمريكية بموجب صلاحيات الرئيس لتخصيص الأرصدة دون موافقة الكونغرس، وكذلك 1.75 مليار دولار لصناعة أسلحة جديدة.
وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة ما يلي:
- صواريخ لأنظمة HIMARS
- قذائف المدفعية من عيار 155 ملم
- قذائف هاون من عيار 120 ملم
- 190 رشاشة ثقيلة مع معدات خاصة لإسقاط الطائرات المسيرة
- 181 عربة مدرعة من نوع MRAP
- 250 من أنظمة Javelin الصاروخية المضادة للدبابات
- 2000 قذيفة صاروخية مضادة للدروع
- ألغام مضادة للمشاة من طراز Claymore
- معدات للهدم والتدمير
- عتاد ميداني لظروف الطقس البارد
- منظومتان للدفاع الجوي من نوع HAWK
- أسلحة وذخيرة مضادة للطائرات
- معدات لدمج أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والرادارات الغربية الصنع إلى منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية
- معدات لصيانة أنظمة الدفاع الجوي المتوفرة لدى أوكرانيا حاليا
- مولدات الطاقة لأنظمة الدفاع الجوي
- أنظمة للتصدي للطائرات المسيرة
- 4 رادارات لمتابعة الأجواء
- 20 نظام رادار للتصدي لقذائف الهاون
- قطع الغيار للرادارات المضادة للمدفعية
- طائرات Puma المسيرة
- صواريخ دقيقة
- معدات للاتصال المحمية
- مستلزمات طبية
- التمويل لأعمال الصيانة والتدريب
وأشار البنتاغون إلى أن الحجم الإجمالي من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وصل بالتالي إلى 29.3 مليار دولار.
المصدر: RT + وكالات