أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن خيبيشترايت، بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا يسمح بتصدير دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا.

وقال خيبيشترايت أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "يمكنني التأكيد أنه تم إصدار قرار واحد".

وفي الوقت نفسه رفض الإدلاء بأي تفاصيل أخرى وتحديد عدد الدبابات التي يتحدث عنها. وأضاف: "لا يمكنني تقديم أي معلومات أخرى"، مشيرا إلى أن "التفاصيل ستعلن لاحقا".

وفي سياق ذي صلة قام مجهول برسم رمز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ("Z") على إحدى الدبابات من طراز "ليوبارد" المعروضة في الحديقة التذكارية لقدامى المحاربين لـ Port Kennnedy في مدينة بيرت الأسترالية. كما كتب عليها "المجد لروسيا".

IZ.RU

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وأفادت صحيفة "The West Australian" بأن وزير شؤون قدامى المحاربين والشرطة بولاية أستراليا الغربية، بول باباليا، دعوا سكان المدينة إلى إخبار الشرطة بأي معلومات حول هذا الحادث. وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقا في ملابساته.

المصدر: تاس + IZ.RU