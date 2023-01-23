مرشح الرئاسة التشيكي أندريه بابيش يحذر بولندا: لن نساعدك

صرح مرشح الرئاسة التشيكي أندريه بابيش بأنه لن يلتزم بالمادة 5 من ميثاق "الناتو" ولن يرسل الجيش التشيكي للمساعدة حال وقوع هجوم على بولندا أو دول البلطيق.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال مناظرة له على الهواء مباشرة في التلفزيون التشيكي، حيث قال: "لن أرسل أبناءنا إلى الحرب تحت أي ظرف من الظروف"، منتقدا تنظيم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فيما يعتقد أن السلطات بفعلها ذلك، نسيت شؤون مواطنيها.

في الوقت نفسه، قال خصمه، المرشح الرئاسي والرئيس السابق للجنة العسكرية لـ "الناتو"، بيتر بافيل، إن جمهورية التشيك بصفتها عضوا في الحلف، يجب أن تأتي للإنقاذ.

وبحسب نتائج الاستطلاعات يتقدم بافل على بابيش من حيث عدد الأصوات، قبل الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري يومي 27 و28 يناير.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس