وسائل إعلام: التشيك وسلوفاكيا تؤيدان فكرة توريد دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "Allgemeine Zeitung"، اليوم الجمعة، بأن التشيك وسلوفاكيا تؤيدان فكرة توريد دبابات "Leopard" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأوساط الدبلوماسية أن "سلوفاكيا وجمهورية التشيك تؤيدان الطلب لتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية ثقيلة ألمانية الصنع من طراز "Leopard".

وذكرت أن براغ وبراتيسلافا قد نقلتا لأوكرانيا سابقا عشرات من الدبابات القتالية سوفيتية الصنع، مشيرا إلى أن ألمانيا وافقت في إطار ما يسمى بالتبادل الدائري على استبدال الدبابات السوفيتية القديمة لهاتين الدولتين بدبابات "Leopard 2A4" وتم تسليم الدبابات الأولى إلى التشيك وسلوفاكيا في ديسمبر الماضي.

وأضافت أن كل البلدين قد يقترحان في اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا المنعقد اليوم الجمعة في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا، نقل الدبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

ودققت الصحيفة أن الحديث يدور عن 30 دبابة من طراز "Leopard".

المصدر: نوفوستي