كندا تعتزم شراء أنظمة NASAMS للدفاع الجوي من الولايات المتحدة وتسليمها لأوكرانيا

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الحكومة الكندية تعتزم شراء أنظمة NASAMS الصاروخية للدفاع الجوي من الولايات المتحدة لتسليمها لأوكرانيا.

وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء ترودو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة المكسيكية مكسيكو، يوم الثلاثاء، أن "رئيس الوزراء أبلغ الرئيس بأن كندا ستشتري من أجل أوكرانيا أنظمة NASAMS للدفاع الجوي الأمريكية الصنع".

وأضاف البيان أن ترودو وبايدن بحثا الوضع في أوكرانيا خلال لقائهما.

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بدورها، أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في أعقاب اتصالها الهاتفي بنظيرها الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن هذا "سيكون أول تبرع بأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا من جانب كندا".

وأضافت أن هذه الأنظمة "ستسمح بحماية البنية التحتية الحيوية من الطائرات المسيرة والصواريخ والغارات الجوية".

يذكر أن أوكرانيا حصلت على بطاريتين من أنظمة NASAMS من الولايات المتحدة في الخريف الماضي. وتعهدت واشنطن بتقديم ما مجموعه 8 بطاريات من تلك الأنظمة لأوكرانيا.

المصدر: وكالات