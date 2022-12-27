القوات الخاصة الروسية: تحاول القوات الأوكرانية يوميا إرسال وحدات استطلاع هجومية إلى زابوروجيه

أعلن قائد مجموعة القوات الخاصة الروسية، أن قوات كييف تقوم بمحاولات هجومية يومية، وترسل وحدات الاستطلاع والتخريب باتجاه مقاطعة زابوروجيه.

وقال القائد: "يقوم العدو بمحاولات منهجية للهجوم كل يوم، وتستخدم القوات الأوكرانية بشكل منهجي مجموعات التخريب والاستطلاع، ومركبات مدرعة مخصصة للطرق الوعرة في محاولات الهجوم".

وأضاف: "بفضل المعلومات الاستخباراتية الفعالة، من مقاتلينا في الخطوط الأمامية الذين لا يسمحون لأنفسهم بالكسل، نمنع العدو من الاختراق ونكشف عن خططه للهجوم، فكل يوم تحاول مجموعة أو مجموعتين تنفيذ هجوم".

وتابع قائد القوات الخاصة: "يقوم العدو بشكل متكرر بفحص خط الجبهة، هذا يحدث بشكل منهجي في النهار والليل على حد سواء".

ومنذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة للقضاء على النازية ونزع السلاح من أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وستقوم القوات المسلحة بمهمتها بتحرير دونباس وضمان أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي