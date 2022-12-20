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المحكمة الأمريكية العليا تبقي على إجراء يحد من الهجرة فرضته إدارة ترامب

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المحكمة الأمريكية العليا تبقي على إجراء يحد من الهجرة فرضته إدارة ترامب
Sputnik
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أبقت المحكمة الأمريكية العليا على إجراء يحدّ من الهجرة ودخول اللاجئين، فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار قيود مكافحة جائحة كورونا.

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وكان من المفترض أن يتوقّف العمل بدءا من الأربعاء القادم بالإجراء المسمّى "تايتل 42"، والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كورونا، لمنع دخول ملايين المهاجرين، وبينهم طالبو اللجوء.

لكنّ رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أصدر قراراً أمر بموجبه بالإبقاء على ذلك الإجراء.

 

المصدر: "أ ف ب"

 

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