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شاهد.. انهيار أرضي هائل يغلق طريقا سريعا بين ولايتين أمريكييتين

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انهارت قطعة ضخمة من ممر تيتون الجبلي الذي يعد حلقة مواصلات مهمة تربط بين ولايتي أيداهو ووايومنغ الأمريكيتين.

وذكرت السلطات أن الطريق كان مغلقا في الوقت الذي انهار فيه جزء منه جراء انهيار طيني على بعد بضعة كيلومترات.

ويعد ممر تيتون "طريقا مهما للركاب ويسهل حركة البضائع والخدمات التي تمثل شريان الحياة للاقتصادات الإقليمية المتنامية في وايومنغ وأيداهو"، وفقا لوزارة النقل الأمريكية. ومن غير الواضح كم من الوقت ستستغرق إعادة بناء الطريق.

المصدر: AP + وكالات

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