مصر.. ارتفاع كبير في أسعار البن والشاي والكاكاو

صعدت أسعار البن والشاي والكاكاو في الأسواق المحلية في مصر خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 41.4%، مقارنة بأسعارها في نفس الشهر من العام الماضي.

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كما ارتفعت أسعار البن والشاي والكاكو على أساس شهرى بنسبة 0.8% وذلك مقارنة بأسعارها في إبريل السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

وبحسب الإحصاء، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 28.9%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 15.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 38.6%، والزيوت والدهون بنسبة 18.9%، والفاكهة بنسبة 57.3%، والخضروات بنسبة 31.9%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 31.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 41.4%.

وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية إلى 27.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 31.8% خلال شهر ابريل الماضي، ومقارنة بـ 33.7% لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجع التضخم الشهرى بنسبة (-0.8%) عن شهر أبريل 2024، ويعد هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022.

وتعتمد مصر على استيراد البن من أكثر من دولة، إندونيسيا بنسبة 60%، ويليه البن الفيتنامي، والبرازيلي، والحبشي، والكولومبي.

ومنذ بداية عام 2024، ارتفعت الأسواق العالمية ارتفاع لأسعار القهوة، بسبب تدمير المحاصيل في الدول المنتجة، بسبب الجفاف فى البرازيل والآن بسبب الأمطار الغزيرة، وتشير تقارير الأرصاد الجوية في سومار إلى أنه في منطقة ميناس جيرايس، التي تساهم بنسبة 30% فى إنتاج العملاق الأمريكي الجنوبي، تم الإبلاغ عن زيادة في المياه بنسبة 335%.

المصدر: الشروق