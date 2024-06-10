مصدر دبلوماسي: باكستان تقاطع مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

أفادت وكالة "تاس" بأن إسلام آباد اتخذت قرارا بعدم المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري.

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ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي: "قررت باكستان عدم المشاركة في المؤتمر الدولي حول أوكرانيا في سويسرا. حافظت باكستان على حيادها وقامت بخطوات عديدة إلى الأمام".

وتنوي السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري في منتجع بورغينشتوك. وقال الجانب السويسري إنه دعا أكثر من 160 وفدا، بما في ذلك وفود من مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعة "بريكس" للمشاركة فيها، مضيفا أن روسيا ليست من بين المدعوين لهذا المؤتمر.

وتعارض موسكو عقد مؤتمر حول أوكرانيا لا يتضمن مشاركتها ولا يأخذ بهواجسها الأمنية.

وفي هذا السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا لن تطلب المشاركة في مؤتمر لا يرى فيه المشاركون مكانا لها فيه"، معبرا في الوقت نفسه عن استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض وليس على "الرغبات". وقا بوتين: "إن الهدف من مثل هذا المؤتمر هو جمع أكبر عدد ممكن من البلدان، وإقناع الجميع بأن العرض الأفضل هو تلك الشروط التي يقترحها الجانب الأوكراني، ثم يقدمون ذلك كإنذار نهائي لروسيا. فيبدو الأمر وكأن "العالم كله" يتفق على ذلك".

المصدر: نوفوستي