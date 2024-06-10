الخارجية السويسرية تعلق على عدم دعوة روسيا لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، إن بلاده "تتحمل" مسؤولية عدم دعوة روسيا لحضور المؤتمر حول أوكرانيا بعد مناقشة هذه القضية "مع العديد من الدول".

وتعليقا على عدم دعوة روسيا للمؤتمر الذي سيُعقد في سويسرا قال كاسيس في تصريح صحفي يوم الاثنين: "هذا خيارنا، ونحن نتحمل المسؤولية عنه. كدولة مضيفة، كنا المسؤولين عن الاختيار بين توجيه دعوة (لروسيا) وعدمه. لقد ناقشنا هذا مع العديد من الدول، وليس فقط مع الدول الغربية. وقيمنا المخاطر".

وأوضح كاسيس أن بعض دول "الجنوب العالمي" طالبت، من ناحية، بحضور روسيا، لكن من ناحية أخرى، لم ترغب سويسرا في المخاطرة بخسارة مشاركة كييف من خلال دعوة موسكو.

ومن المقرر أن تستضيف سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبلين بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك، وقد وأكدت حوالي 90 دولة مشاركتها.

ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

وفي وقت سابق أكد الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي