في بيان رسمي.. ريال مدريد يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية

أكد ريال مدريد في بيان يوم الاثنين، مشاركته في مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسعة العام المقبل، خلافا لما قاله مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مقابلة صحفية.

وقال النادي الإسباني "يعلن ريال مدريد أنه لم يفكر في أي وقت بعدم مشاركته في مونديال الأندية بتنظيم الاتحاد الدولي (فيفا) للموسم المقبل 2024/2025".

Official Announcement: Club World Cup.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 10, 2024

وأضاف: "سيشارك نادينا في هذه البطولة الرسمية كما هو مقرر، وسنخوضها بكل فخر وتفاؤل لنجعل ملايين مشجعينا حول العالم يحلمون بلقب جديد".

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وجاء بيان ريال مدريد بعد أن صرح مدربه كارلو أنشيلوتي، بأن الفريق الملكي لن يشارك في كأس العالم للأندية، وذلك خلال مقابلة أجراها المدرب الإيطالي مع صحيفة "Il Giornale" الإيطالية، قائلا: "ينسى الفيفا أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو وهم يريدون منحنا هذه الأموال طوال المسابقة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق عن إقامة مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا على رأسها ريال مدريد، ومانشستر سيتي، الهلال السعودي والأهلي المصري وغيرها من الأندية الكبيرة.

وحدد "الفيفا" شهري يونيو ويوليو 2025 لإقامة البطولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بهذا النظام لتكون مسابقة موسعة.

المصدر: موقع ريال مدريد