ريال مدريد يعترض على كأس العالم للأندية 2025

اعترضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بشأن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي من المفترض إقامتها في صيف عام 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة البطولة بمشاركة 32 ناديا على رأسها ريال مدريد، ومانشستر سيتي، الهلال والأهلي المصري وغيرها من الأندية الكبيرة.

‎وحدد "فيفا" شهري يونيو ويوليو 2025 لإقامة البطولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بهذا النظام لتكون مسابقة موسعة.

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد هو أول المعترضين من الأندية المشاركة، ولكنه الثاني بعد رابطة الدوري الإنجليزي، على وقت البطولة، خاصة أنه سيأتي في نهاية الموسم المقبل الذي سيبدأ في أغسطس 2024.

ويبدأ ريال مدريد موسمه بمباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا يوم 14 أغسطس وإذا وصلوا إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 سينتهي موسمهم في 13 يوليو 2025.

‎ولفتت التقارير إلى أن ريال مدريد يرى أن الأمر صعب، لأن الموسم بذلك سيكون لمدة 11 شهرا متواصلا دون أي راحة تقريبا وعدد المباريات سيكون 72 مع نهائي كأس العالم للأندية.

‎وبينت جزء من الأحاديث التي تدور داخل قلعة ريال مدريد، حيث يقول مسؤولو النادي إن (الموسم المقبل سنبدأ في أغسطس وننتهي في يوليو، إنه جنون، سيقتلون اللاعبين".

‎وأوضح أن هناك أيضا كأس الإنتركونتينتال الذي يعود بنهاية العام الجاري، ولا ننسى نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، الذي قد يزيد عدد مباريات ريال مدريد خلال الموسم.‎

AFP

إقرأ المزيد

وأوضحت التقارير : "في مدريد لا يرون أي معنى لبطولة، رغم أنها ستجلب دخلا ماليا كبيرا -50 مليونا للمشاركة و100 مليون للفوز- إلا أنها ستنهك اللاعبين أكثر على الصعيدين البدني والعقلي، لأنهم في الوقت الذي يدعون فيه بالنادي الملكي إلى جدول أقصر ومباريات ذات مستوى أعلى، يبدو أن المنظمات الدولية تسير في الاتجاه المعاكس".

وأكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن النادي الملكي لن يشارك في كأس العالم للأندية، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الصحفي توني داماسيللي، قائلا: "ينسى الفيفا أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو وهم يريدون منحنا هذه الأموال طوال المسابقة".

المصدر: "وكالات"