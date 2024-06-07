ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولكن!

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مقابلة صحفية، عن عدة أشياء، مشيرا إلى النادي الأفضل في العالم.

ويتواجد ميسي في معسكر منتخب الأرجنتين وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ريال نجح في حصد 3 ألقاب خلال الموسم المنصرم، وهي كأس السوبر الإسباني والدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي سئل عنه ميسي خلال مقابلة أجراها مع بولو ألفاريز لموقع "Infobae".

وقال لاعب إنتر ميامي:"لو أردنا اختيار الفريق الأفضل في العالم، فهو ريال مدريد، لأنهم آخر بطل لدوري أبطال أوروبا، البطولة الماضية حققها مانشستر سيتي واللقب السابق كان لهم أيضًا".

وواصل حديثه:"لو كنا نتحدث عن النتائج بالطبع سأختار ريال مدريد، ولكن من ناحية الأداء، فأنا أحب مانشستر سيتي وطريقة بيب غوارديولا، وأعتقد أن أي فريق يدربه سيكون مميزا بسبب طريقته وأسلوبه، لذلك سيتي هم الأفضل من ناحية المستوى".

🗣️ - Messi: "Real Madrid is the best team in the world, they have won the Champions League. If you go by results, Real Madrid is the best. If you go by level of the game, I think Manchester City are the best." [@infobae] pic.twitter.com/ZUzQuQj6YJ — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 7, 2024

وعن المشاركة في كأس العالم 2026 قال: "يعتمد الأمر على ما أشعر به، وكيف أكون جسديا، وأن أكون واقعيا مع نفسي، لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي".

وأضاف: "المباريات التي سألعبها الآن ليست هي نفسها التي لعبتها عندما كنت في أوروبا أتنافس كل 3 أيام، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري، سواء في فرنسا أو إسبانيا، لكن الأمر يعتمد على ما أشعر به".

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وعن نيمار وإمكانية قدومه للدوري الأمريكي، قال: "أنا ونيمار نتحدث كثيرا، حتى أن لدينا محادثة جماعية، بما في ذلك لويس سواريز، نيمار يتحدث الإسبانية بطلاقة".

وتابع: "لا، لا أعرف، الحقيقة هي أن الأمر صعب الآن، إنه في السعودية، وأعتقد أن لديه عاما متبقيا في عقده، لقد مر بعام صعب بسبب إصابته".

وعن شعوره بعدما حقق كأس العالم، علق: "أشعر بالارتياح لكوني بطل العالم، لأنه بذلك قد وفيت بوعدي مع عائلتي وبلدي، لكن الحياة تستمر، يجب أن أحاول الاستمرار في حصد البطولات، الآن علينا أن نحاول الفوز بكوبا أمريكا".

وعن فرص الفوز ببطولة كوبا أمريكا، أوضح ميسي: "أعتقد أن الأرجنتين هي المرشحة دائما، بعيدا عن حقيقة أننا فزنا بها النسخة الماضية، الأرجنتين مرشحة دائما، سواء كانت بطولة العالم أو كوبا أمريكا أو أي شيء آخر، فإن الأرجنتين مرشحة تماما مثل البرازيل وأكثر من ذلك في كوبا أمريكا".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن منتخبات أمريكا الجنوبية اليوم قوية للغاية، أوروغواي جيدة جدا، وكولومبيا، والإكوادور".

المصدر: "وكالات"