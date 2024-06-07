ميسي يلمح إلى لم شمل "MSN" في إنتر ميامي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، شكوكا حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الهلال مع النادي السعودي.

وقال ميسي عن إمكانية انضمام نيمار لنادي إنتر ميامي هذا الصيف: "نتحدث كثيرا أنا ونيمار وسواريز، ولدينا محادثة جماعية، خاصة أن نيمار يجيد اللغة الإسبانية".

وعن إمكانية تجديد شراكة "MSN" في الفريق الأمريكي، قال ميسي عبر شبكة "infobae" الأرجنتينية "لا، لا أعرف حقا، أعتقد أن الأمر صعب الآن".

وواصل النجم الأرجنتيني: "نيمار في السعودية، ويتبقى من عقده عام، لقد مر بموسم صعب بعد إصابة أبعدته طويلا، لذا فالخطوة صعبة الآن".

وألمح ميسي في ختام تصريحاته "بعد ذلك لا أعرف ما يمكن أن يحدث، فكل شيء وارد في الحياة، لكن في الوقت الحالي لا".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن ليونيل ميسي (37 عاما) كان أحد أعمدة أضلاع الثلاثي المرعب في فريق برشلونة الإسباني "MSN" مع نيمار والنجم الأوروغوياني لويس سواريز، قبل أن ينتقل البرازيلي إلى فريق باريس سان جيرمان في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو، ومن ثم إلى السعودية.

كما رحل الأرجنتيني بعد ذلك أيضا إلى صفوف الفريق الفرنسي ومن ثم إلى فريق إنتر ميامي صيف 2023، في صفقة انتقال حر.

في جين انتقل لويس سواريز إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد، ومن ثم إلى نادي غريميو البرازيلي، قبل أن يلتحق بـ"البرغوث" الأرجنتيني، في يناير الماضي.

المصدر: وسائل إعلام