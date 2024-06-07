 
مباشر

ميسي يلمح إلى لم شمل "MSN" في إنتر ميامي

الرياضة

ميسي يلمح إلى لم شمل
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp4n

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، شكوكا حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الهلال مع النادي السعودي.

وقال ميسي عن إمكانية انضمام نيمار لنادي إنتر ميامي هذا الصيف: "نتحدث كثيرا أنا ونيمار وسواريز، ولدينا محادثة جماعية، خاصة أن نيمار يجيد اللغة الإسبانية".

وعن إمكانية تجديد شراكة "MSN" في الفريق الأمريكي، قال ميسي عبر شبكة "infobae" الأرجنتينية "لا، لا أعرف حقا، أعتقد أن الأمر صعب الآن".

وواصل النجم الأرجنتيني: "نيمار في السعودية، ويتبقى من عقده عام، لقد مر بموسم صعب بعد إصابة أبعدته طويلا، لذا فالخطوة صعبة الآن".

وألمح ميسي في ختام تصريحاته "بعد ذلك لا أعرف ما يمكن أن يحدث، فكل شيء وارد في الحياة، لكن في الوقت الحالي لا".

إقرأ المزيد
فريق سانتوس يرد على شائعات عودة نيمار من الهلال السعودي
فريق سانتوس يرد على شائعات عودة نيمار من الهلال السعودي
إقرأ المزيد
ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولكن!
ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولكن!

يذكر أن ليونيل ميسي (37 عاما) كان أحد أعمدة أضلاع الثلاثي المرعب في فريق برشلونة الإسباني "MSN" مع نيمار والنجم الأوروغوياني لويس سواريز، قبل أن ينتقل البرازيلي إلى فريق باريس سان جيرمان في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو، ومن ثم إلى السعودية.

كما رحل الأرجنتيني بعد ذلك أيضا إلى صفوف الفريق الفرنسي ومن ثم إلى فريق إنتر ميامي صيف 2023، في صفقة انتقال حر.

في جين انتقل لويس سواريز إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد، ومن ثم إلى نادي غريميو البرازيلي، قبل أن يلتحق بـ"البرغوث" الأرجنتيني، في يناير الماضي.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي