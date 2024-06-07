 
مباشر
عاجل
بوتين: روسيا زادت إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين ضعفا وتقدمت عدة مرات على العدو في تكنولوجيا الطيران

فريق سانتوس يرد على شائعات عودة نيمار من الهلال السعودي

الرياضة

فريق سانتوس يرد على شائعات عودة نيمار من الهلال السعودي
@Alhilal_FC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp3l

كشف مستشار نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، مارسيو كالفيس، عن حقيقة وجود مفاوضات مع مواطنه النجم نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وكان مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، صرح في فبراير الماضي، عن رغبة ناديه في ضم نيمار بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي.

وقال مارسيو كالفيس في تصريحات نشرتها جريدة “الرياضية” السعودية:” مفاوضاتنا مع نيمار توقفت منذ وقت طويل ولا يوجد أي مفاوضات في الفترة الراهنة من أجل عودته خلال الموسم المقبل”.

وتابع مستشار نادي سانتوس:” كل ما حدث من قبل مارسيلو تيكسيرا، رئيس النادي ما هو إلا جس نبض ليس أكثر ونيمار والرئيس صديقان رائعان ويتحدثان يوميا وهذا بالاختصار مع حدث مع لاعب الهلال ونجم البرازيل الأول ونادينا".

إقرأ المزيد
بعد تواصل فريق سعودي آخر مع أليسون.. النصر يضع خطة بديلة
بعد تواصل فريق سعودي آخر مع أليسون.. النصر يضع خطة بديلة
إقرأ المزيد
نيمار يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024
نيمار يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024

يذكر أن نيمار صرح مؤخرا أن الشائعات التي تتحدث عن عودته لصفوف سانتوس هذا الصيف غير صحيحة وهو يركز على العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتقديم موسم قوي برفقة الهلال السعودي، في الموسم القادم.

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده، يوم 17 أكتوبر الماضي، ما تسبب في نهاية موسمه رفقة الهلال السعودي.

انضم نيمار (32 عاما) لصفوف نادي الهلال بطل دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، في الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو بعقد لمدة موسمين.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي