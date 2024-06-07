فريق سانتوس يرد على شائعات عودة نيمار من الهلال السعودي

كشف مستشار نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، مارسيو كالفيس، عن حقيقة وجود مفاوضات مع مواطنه النجم نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وكان مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، صرح في فبراير الماضي، عن رغبة ناديه في ضم نيمار بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي.

وقال مارسيو كالفيس في تصريحات نشرتها جريدة “الرياضية” السعودية:” مفاوضاتنا مع نيمار توقفت منذ وقت طويل ولا يوجد أي مفاوضات في الفترة الراهنة من أجل عودته خلال الموسم المقبل”.

وتابع مستشار نادي سانتوس:” كل ما حدث من قبل مارسيلو تيكسيرا، رئيس النادي ما هو إلا جس نبض ليس أكثر ونيمار والرئيس صديقان رائعان ويتحدثان يوميا وهذا بالاختصار مع حدث مع لاعب الهلال ونجم البرازيل الأول ونادينا".

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يذكر أن نيمار صرح مؤخرا أن الشائعات التي تتحدث عن عودته لصفوف سانتوس هذا الصيف غير صحيحة وهو يركز على العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتقديم موسم قوي برفقة الهلال السعودي، في الموسم القادم.

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده، يوم 17 أكتوبر الماضي، ما تسبب في نهاية موسمه رفقة الهلال السعودي.

انضم نيمار (32 عاما) لصفوف نادي الهلال بطل دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، في الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو بعقد لمدة موسمين.

المصدر: وسائل إعلام