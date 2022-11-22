المحكمة العليا الأمريكية تسمح بإحالة إقرارات ترامب الضريبية للكونغرس

سمحت المحكمة العليا الأمريكية بإحالة الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الكونغرس.

وجاء في قرار المحكمة: "تم رفض طلب وقف التنفيذ، وإلغاء الأمر الصادر سابقا".

وأمر قاضي قضاة المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس في وقت سابق بتعليق إحالة إقرارات ترامب الضريبية إلى الكونغرس، وتأجيل دخول حكم محكمة الاستئناف حيز التنفيذ، حتى المراجعة الكاملة.

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية عام 2021 قرارا بضرورة تسليم إقرارات ترامب الضريبية إلى لجنة الإيرادات والنفقات في مجلس النواب الأمريكي.

المصدر: نوفوستي