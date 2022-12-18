كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتطوير قمر اصطناعي للتجسس

أعلنت كوريا الشمالية فجر الاثنين، أنها أجرت يوم الأحد تجربة مهمة في تطوير قمر اصطناعي للتجسس، تسعى لاستكماله بحلول أبريل 2023.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن الاختبار أجري في محطة سوهاي الفضائية يوم الأحد بهدف "تقييم قدرات التصوير عبر الأقمار الصناعية ونظام نقل البيانات ونظام التحكم الأرضي".

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وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء، لم يذكر اسمه، "إن بيونغ يانغ أطلقت مركبات تحمل قمرا صناعيا تجريبيا بزاوية مرتفعة على ارتفاع 500 كيلومتر".

وأضاف المسؤول "أن كوريا الشمالية ستنهي الاستعدادات لأول قمر صناعي استطلاع عسكري بحلول أبريل 2023".

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد ذكرت يوم الأحد، إنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى (MRBM) في البحر الشرقي من منطقة تشونغشانغ ري في مقاطعة بيونغان الشمالية شمال غربي البلاد، باتجاه بحر الشرق، الذي يسمى أيضا بحر الشمال.

من جهتها أوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخان حلقا نحو 500 كيلومتر على ارتفاع أقصاه نحو 550 كيلومترا.

المصدر: "يونهاب"