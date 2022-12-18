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سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين "شبه بعيدي المدى"

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سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين
Legion-Media
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صرحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين "باليستيين شبه بعيدي المدى" من بلدة دونغ تشانغ ري، نحو البحر الشرقي.

وكانت بلدة "دونغ تشانغ-ري" هي المنطقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية اختبارا لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب قبل 3 أيام.

وأوضحت الهيئة أنه تم إطلاق الصاروخ الباليستي بزاوية عالية، حيث حلق لمسافة حوالي 500 كيلومتر قبل أن يسقط في مياه البحر الشرقي، ومن المقدر أنه صاروخ باليستي شبه بعيد المدى بمحرك يعمل بالوقود الصلب.

وقالت الهيئة إن السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية تقوم بتحليل تفاصيل الصاروخ، مع المراقبة المتعلقة بتطوير الصواريخ.

وذكرت إنها تحافظ على حالة التأهب استعدادا لأي أعمال، مع مواصلة رصد الرقابة عبر التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الامريكية.

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المصدر: "يونهاب"

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