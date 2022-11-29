فرنسا تتعهد بعدم اختبار صواريخ مضادة للأقمار

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان أن باريس تعهدت بعدم إجراء أي تجارب للصواريخ الاعتراضية المضادة للأقمار الصناعية.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين، يوم الثلاثاء، أن "فرنسا لم تجر مثل هذه التجارب التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار وغير مسؤولة".

وأضاف البيان أن تلك التجارب تعتبر "مصدرا لكمية كبيرة من القمامة التي قد تكون لها عواقب على الأمن الفضائي".

وأكدت فرنسا أنها "تتعهد رسميا بعدم إجراء تجارب لصواريخ الاعتراض المباشر المضادة للأقمار. وهي تؤيد بالكامل المعايير الجديدة للتصرفات المسؤولة في إطار الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن "فرنسا ستواصل العمل مع الدول على تعزيز الثقة والشفافية بين جميع الأطراف في الفضاء".

المصدر: تاس