مدفيديف يقترح منح تراس جائزة نوبل لأسرع انهيار في الشؤون المالية الوطنية

لفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الانتباه إلى تصرفات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، مشيرا بسخرية إلى أنها تستحق جائزة نوبل في الاقتصاد.

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "تستحق تراس جائزة نوبل في الاقتصاد لأسرع انهيار للشؤون المالية الوطنية".

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا، بسبب تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في سبتمبر إلى 10.1% على أساس سنوي.

كما اقترح مدفيديف ساخرا بمنح جائزة نوبل لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفا إياها بـ "المرأة المشرقة والشجاعة التي لا تخاف من أي شيء"، مذكرا بمهنتها كطبيبة وتكاليف لقاحات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن "أورسولا فون دير لاين، اشترت 4.6 مليارات جرعة من لقاح فايزر مقابل 71 مليار يورو، ما يمثل عشر جرعات من اللقاح لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي، إنها كمية كبير جدا".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تسلمها منصبها.

المصدر: تاس