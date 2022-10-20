موسكو تعليقا على استقالة تراس: لم يعرف التاريخ البريطاني مثلها

في أول تعليق روسي على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، كتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه "لم يسبق لبريطانيا قط أن شهدت رئيسا للوزراء مثلها".

ووضعت زاخاروفا كلمة "عار" مشطوبة وكأنها استبدلتها بعبارة "رئيسة الوزراء"، للتشديد على الطابع الساخر لتعليقها.

واضافت: "ستبقى في الذاكرة خوذتها على الدبابة وأميتها الكارثية وجنازة الملكة مباشرة بعد استقبالها ليز تراس".

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وتضمن تعليق زاخاروفا إشارة إلى مقطع فيديو يظهر تراس وهي على متن دبابة وعلى رأسها خوذة، وكذلك إشارة ضمنية إلى فضيحة وقعت فيها تراس عندما قالت خلال محادثات جمعتها في فبراير الماضي بصفتها وزيرة للخارجية آنذاك، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، إن بريطانيا "لن تعترف مطلقا" بسيادة روسيا على منطقتي فورونيج وروستوف، وهما مقاطعتان تقعان في جنوب غرب روسيا.

وأعلنت تراس اليوم الخميس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلمها للمنصب.

المصدر: RT