ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا
Globallookpress
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تنتظر مولدوفا مجموعة من الطائرات العسكرية المسيرة من ألمانيا.
وقال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، إن المدربين الألمان سيقومون بتدريب القوات المسلحة المولدوفية على استخدام أسلحة جديدة.
وفي وقت سابق قال الوزير إنه لا يستبعد إمكانية التعبئة في البلاد.
ووفقا للقوانين المولدوفية، تبدأ التعبئة بإعلان حالة الحصار أو الأحكام العرفية، ولا يسمح لرئيس البلاد أن يعلن التعبئة الجزئية أو العامة إلا بموافقة البرلمان
المصدر: وكالات