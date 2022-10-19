مولدوفا: قد نعلن التعبئة العامة إذا حصلت تغيرات على الجبهة الأوكرانية

قال وزير دفاع مولدوفا، أناتولي نوساتي، إنه يمكن الإعلان عن التعبئة في البلاد إذا اقترب خط القتال في أوكرانيا من حدود جمهورية مولدوفا، أو دخلت موجة جديدة من اللاجئين إلى البلاد.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة TVR-Moldova TV، إنه "بحال كانت هناك تغييرات جذرية على الجبهة الأوكرانية، مثلا أعمال عدائية بالقرب من حدود جمهورية مولدوفا، أو التغييرات في تدفقات الهجرة من أوكرانيا، أو تحركات هائلة للقوات المسلحة في منطقة القتال، بالطبع سنحتاج إلى اتخاذ تدابير معينة للاستجابة بشكل مناسب".

بدوره، أشار رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، إن البلاد ربما ستواجه موجة جديدة من اللاجئين هذا الشتاء بسبب أزمة الطاقة في أوكرانيا.

ووفقا للقوانين المولدوفية، تبدأ التعبئة بإعلان حالة الحصار أو الأحكام العرفية، ولا يسمح لرئيس البلاد أن يعلن التعبئة الجزئية أو العامة إلا بموافقة البرلمان.

المصدر: RIA + وكالات