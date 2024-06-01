حول خطورة الوضع الذي وجد الغرب نفسه فيه، كتب إيغور ليفيتاس، في "أوراسيا ديلي":

لن أعيد اكتشاف أميركا إذا قلت إن زعماء الدول الغربية الحاليين، نسخ بائسة من السياسيين الذين ترأسوا هذه الدول ذات يوم.

ومع افتقارهم إلى الصفات المهنية، يشعر الساسة الأوروبيون بالارتياح الشديد في إطار العقيدة الأميركية، التي تسميها الولايات المتحدة نفسها "النظام العالمي القائم على القواعد". ولكنها القواعد التي طورتها الولايات المتحدة من أجل ترسيخ عالم أحادي القطب قائم على الهيمنة الأميركية. فالولايات المتحدة، تُلحق العالم كله بمجالها الأمني. ومن الطبيعي أن لا تتفق قوتان مثل روسيا والصين على أن تملي الولايات المتحدة عليهما كيف يعيشان.

هذه أوقات مثيرة للقلق. فقد حُشرت أوكرانيا والغرب في الزاوية بسبب النجاحات المستمرة التي تحققها القوات الروسية في مسرح العمليات، وهما على وشك الهلع. في هذه الحالة، لا يستطيعون هناك اتخاذ قرارات عقلانية. بل لم يكن السياسيون الغربيون مستعدين لاتخاذها حتى في حالة الهدوء. وفي اللحظة التي ينهار فيها نظامهم العالمي القائم على القواعد، يفقدون عقولهم تمامًا. ولسوء الحظ، فإنهم على استعداد لارتكاب مزيد من الأخطاء، والمخاطرة ببدء حرب عالمية ثالثة. لا يستطيعون التصالح مع فكرة أن أوكرانيا لن تفوز حتى مع الغرب. فبمجرد وصول عشرات التوابيت إلى المدن المريحة والهادئة في الدول الأوروبية، ستنتهي تصرفات القادة الغربيين الاستفزازية والطائشة. لسبب بسيط، هو أنه سيتم عزلهم من السلطة.

ومع ذلك، لا يوجد ما يدعو إلى السعادة هنا. فالسياسيون الغربيون الذين سوف يأتون بعدهم لا يتمتعون أيضا بدراية وفطنة تستحق المديح. وهذا يدعو إلى القلق أكثر.

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